ألمانيا وفرنسا تبديان رأيهما حول براءات اختراع لقاحات كورونا

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أبدت كل من فرنسا وألمانيا رأييهما حول إلغاء حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع الخاصة بلقاحات كوفيد-19، وذلك لتمكين الدول النامية من تصنيع تلك اللقاحات وتسريع التطعيم ضد الوباء الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وانضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الزعماء المؤيدين لإلغاء براءات الاختراع.

وقال الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس في افتتاح مركز تطعيم جديد في العاصمة باريس، إن اللقاحات مصلحة عامة عالمية.

وأضاف أن ما يجعل اللقاحات صعبة اليوم هو نقل التكنولوجيا والقدرة على الإنتاج.

أثارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نقاشا الأسبوع الجاري بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة. ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لتلك الدول بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

أما الحكومة الألمانية فتريد أن تبقى براءات اختراع اللقاحات «محميّة»، بحسب ما ذكرته متحدثة.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، إن اقتراح الولايات المتحدة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 سيكون له تداعيات كبيرة على الإنتاج، مضيفة أن العناصر الرئيسية تتعلق بالطاقة الإنتاجية ومعايير الجودة أكثر من براءات الاختراع.

وأضافت المتحدثة في بيان "حماية حقوق الملكية الفكرية مصدر للابتكار ويتعين أن تظل كذلك في المستقبل".

بدورها، أكدت شركة «بيونتك» الألمانية، اليوم الخميس، أن براءات اختراع اللقاحات ليست وحدها ما يعطّل إنتاج أو توفير الجرعات التي طورتها بالاشتراك مع شركة «فايزر» الأميركية.

وأفادت «بيونتك»، في بيان، أن «براءات الاختراع ليست العامل الذي يحد إنتاج أو توفير لقاحنا. لن تزيد الإنتاج العالمي وتوافر جرعات اللقاحات على المدى القصير والمتوسط».

ويشكل هذا التصريح من جانب الشركة رفضا ضمنيا لدعوة الولايات المتحدة إلغاء براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.