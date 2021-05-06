فرنسا توجه رسالة قوية إلى السياسيين اللبنانيين

ابوظبي - سيف اليزيد - حمل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان رسالة قوية إلى الزعماء اللبنانيين، اليوم الخميس، من أجل حثهم على تشكيل حكومة جديدة.

ومفاد تلك الرسالة أن صبر باريس ينفد في ظل تعثر محادثات تشكيل الحكومة، وما يخلفه من أثر على الأزمة الاقتصادية في البلاد.

سعت فرنسا، التي تقود جهود حل الأزمة في لبنان، إلى زيادة الضغط على السياسيين في لبنان بعد محاولات لدفعهم إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات ضرورية لتمهيد الطريق أمام تدفق المساعدات الأجنبية.

وكانت باريس أعلنت، الشهر الماضي، اتخاذ إجراءات لتقييد دخول المسؤولين اللبنانيين، المتسببين في عرقلة جهود حل الأزمة، إلى أراضيها. وأفضت هذه الأزمة إلى انهيار العملة وشلت القطاع المصرفي.

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والتقى لو دريان بالرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.

وقال دبلوماسيان إن لو دريان أراد توجيه رسالة واضحة بأن باريس تدعم الشعب اللبناني، لكنها ضاقت ذرعاً بالنخبة السياسية التي تقاعست عن الالتزام بتعهداتها.

وقال مصدر سياسي لبناني كبير «جاء إلى بيروت حاملاً رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين اللبنانيين وليخبرهم أن لبنان يغرق وأنتم من تغرقونه أكثر... وإذا لم تساعدوا أنفسكم فلا أحد يستطيع مساعدتكم».

وكان مقرراً أن تركز زيارة لو دريان القصيرة على زيارة مدارس ومرفأ بيروت الذي دمره انفجار ضخم في أغسطس الماضي مع مساحات واسعة من العاصمة. وتولت الحكومة السابقة تصريف الأعمال منذ استقالتها بعد الانفجار الذي أودى بحياة 200 شخص.

ولم يصدر إعلان رسمي عن الخطوات التي اتخذتها باريس أو المستهدفين.

وامتنع مسؤولون عن تأكيد عقد اجتماع بين لو دريان وسعد الحريري، الذي تولى رئاسة وزراء لبنان ثلاث مرات وكلفه الرئيس عون في أكتوبر بتشكيل حكومة جديدة لكنه لم يتمكن من إنجاز المهمة بعد.