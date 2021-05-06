اخبار العالم

بوتين وماكرون يؤيدان إلغاء براءات الاختراع للقاحات كورونا

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على دعمه لفكرة إلغاء براءات الاختراع للقاحات ، وحض حكومته على النظر في إلغائها بالنسبة للقاحات الروسية.

وقال بوتين في اجتماع متلفز: “نسمع من أوروبا فكرة، تستحق في رأيي الالتفات إليها، وهي إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 برمتها”، مضيفاً: “روسيا ستدعم بالتأكيد خطوة كهذه”.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده لإلغاء براءات اختراع لقاحات “كوفيد-19”.

وقال ماكرون، الخميس، في افتتاح مركز تطعيم جديد في باريس إن اللقاحات مصلحة عامة عالمية، مضيفاً أن ما يجعل اللقاحات صعبة اليوم هي نقل التكنولوجيا والقدرة على الإنتاج.

وأثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقاشاً الأسبوع الجاري بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة.

ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا