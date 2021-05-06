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في ظل التوتر بشأن النزاع مع بريطانيا.. فرنسا تنشر قطعتين بحريتين قرب جزيرة جيرسي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

نشرت فرنسا قطعتين بحريتين اليوم الخميس في ظل التوتر بشأن النزاع مع بريطانيا بشأن حقوق الصيد بالقرب من جزيرة جيرسي.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات البحرية المحلية أن الزورقين موجودان في المياه الفرنسية بالقرب من الجزيرة.

 

وأشار التقرير إلى أن نشر القطعتين إجراء احترازي لإنقاذ الأرواح إذا لزم الأمر.

 

يأتي هذا بينما يحتج صيادون فرنسيون بقواربهم قبالة جيرسي.

 

وتراقب بريطانيا من جانبها الوضع قبالة الجزيرة بزورقي دورية.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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