شكرا لقرائتكم خبر عن 2613 حالة إصابة بكورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت الأرقام الرسمية اليوم الخميس أن بريطانيا سجلت 2613 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و13 وفاة.

وتزيد حالات الإصابة اليومية عما سُجّل أمس الأربعاء وبلغت 2144 في حين تراجعت الوفيات من 27 حالة في اليوم السابق.

وبالنسبة لعمليات التطعيم حصل 139097 شخصا إضافيا على الجرعة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في حين حصل 404226 شخصا على الجرعة الثانية. وفي المجمل حصل 34.93 مليون على الجرعة الأولى و16.29 مليون على الجرعة الثانية.