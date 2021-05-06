الكاظمي والعبد الله يبحثان دعم الفنانين والإعلاميين العراقيين

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، وسفير النوايا الحسنة الفنان مصطفى العبد الله دعم الفنانين والإعلاميين العراقيين.

وقال مصدر مطلع، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، سفير النوايا الحسنة الفنان مصطفى العبد الله في داخل القصر الجمهوري".

وأضاف أن "الكاظمي والعبد الله بحثا الطرق لدعم الفنانين والإعلاميين العراقيين، لتطوير قطاع الإعلام في الجمهورية العراقية والعمل على دعم حرية التعبير".