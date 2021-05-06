بعد كورونا.. دولة أوروبية تمنح الجنسية لمئات الأجانب

وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة، مارلين شيابا، إن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصرا، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس نظير "إظهارهم ارتباطهم بالأمة".

وكانت شيابا قد أصدرت توجيهات في سبتمبر، لتسريع النظر في طلبات تجنيس الموظفين الأساسيين، الذين "ساهموا بفعالية" في مكافحة كوفيد-19.



وسمح لهؤلاء بالتقديم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة في فرنسا، بدلا من 5 أعوام.

والإجراء يشمل العاملين في قطاع الصحة، ومساعدي الحراسة، وعمال النظافة، ومقدمي الرعاية المنزلية، ومربيات الأطفال.

وقدّم أكثر من 8 آلاف شخص طلبات للاستفادة من الإجراء الاستثنائي، وفق مكتب وزيرة الدولة، الذي أوضح أنه جرت دراسة كلّ الطلبات "بتمعّن"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وحصل 61371 شخصا على الجنسية الفرنسية عام 2020، بتراجع قدره 20 بالمئة عن العام السابق.



واحصت فرنسا أكثر من 5.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم الخميس، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 105 آلاف شخص.