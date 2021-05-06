مؤقتا.. "آرتشي" يزيل خلافات العائلة الملكية البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل آرتشي بعامه الثاني، الخميس، في القصر الفاخر الذي يتشاركه مع والديه ميجان ماركل والأمير هاري بالولايات المتحدة.

لكن هذه المناسبة السعيدة ينتظر أن تدفع العائلة المالكة إلى تنحية الخلافات الداخلية جانبا، ولو مؤقتا، لمشاركة الصغير الاحتفال.

وقال مصدر لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية إن آرتشي يمكن أن يحظى بمكالمة عبر تطبيق "زووم" مع الملكة إليزابيث الثانية، والأمير ويليام، وكيت ميدلتون في يومه المميز.

ومن المتوقع أن ينحي كبار أفراد العائلة الملكية خلافاتهم مع هاري وميجان جانبًا لبضع ساعات على الأقل للاحتفال بذكرى ميلاد ابنهما، وفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

ويعيش الزوجان مع طفلهما في القصر الفاخر الذي تبلغ قيمته ملايين الجنيهات الإسترلينية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد انفصالهما عن العائلة المالكة في بريطانيا.





ومن المتوقع أن يحتفل دوق ودوقة ساسكس بعيد ميلاد طفلهما مع الجدة الملكة عبر مكالمة على "زووم"، ومكالمة مع دوق ودوقة كامبريدج.

وفي حين يتلهف المعجبون لمعرفة ما إن كان الدوق والدوقة سينشران أية صور جديدة لآرتشي الذي نادرًا ما يراه أحد، في يومه الكبير، تمنى أحباؤه بالفعل له عيد ميلاد سعيد علانية.

وخلال رسالة عبر الحساب الملكي الرسمي على "تويتر" مرفقا معها صورة لحفيدها مع والديه بعد أيام من ميلاده، قالت الملكة: "نتمنى لآرتشي ماونتباتن وندسور عيد ميلاد سعيد في عامه الثاني".

كما تمنى كل من ويليام وكيت عيد ميلاد "سعيد جدًا" لآرتشي، في تغريدة على حسابات التواصل الاجتماعي مرفق معها صورة تعميده التي ظهرت فيها العائلة بأكملها.





أما الأمير تشارلز وكاميلا، فشاركا أيضًا صورة لا تظهر فيها ميجان، حيث أعادا مشاركة صورة كان هاري نشرها يوم عيد الأب، ويظهر فيها دوق ساسكس مع والده وابنه خلال حفل تعميده.

وكتب تشارلز وكاميلا: "عيد ميلاد سعيد لآرتشي، الذي يتم عامين اليوم".





ومن جانبها، قالت كايتي نيكول، الكاتبة المتخصصة بالشؤون الملكية: "هاري.. لطالما أراد أن يكبر أطفاله بالقرب من أبناء ويليام وكيت، ويعيش الطفولة التي تمتع بها مع أبناء عمومته زارا، وبياتريس، وأوجيني. للأسف يبدو هذا غير محتمل بشكل متزايد بالنسبة لآرتشي".

وأوضحت نيكول: "ليس من المعروف المدى التي وصلت إليه الأمور بين وليم وهاري خلال الشهور الأخيرة، لكن أجد صعوبة في تخيل أن دوق ودوقة كامبريدج لن يرفعا سماعة الهاتف على الأقل في ذكرى ميلاد آرتشي".

وتوقعت نيكول أن تتم مكالمة فيديو مع الملكة في يوم ميلاد حفيدها، قائلة: "نعلم أن هاري لا يزال يتحدث بانتظام مع جدته، وأحد الأمور التي تسعد الملكة هي رؤية آرتشي. متأكدة أنه ستكون هناك مكالمة عبر زووم مع حفيدها في يومه المميز".