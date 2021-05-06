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الهند: تحول عربات الـ"توكتوك" في #نيودلهي لسيارات إسعاف تنقل مصابي كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات الـ"توكتوك" إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس إلى المستشفيات، في ظل نقص عدد سيارات الإسعاف.

وأصبح استدعاء إلاسعاف في الهند صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب.

واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت الحكومة بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توكتوك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات مع توفير أسطونات أوكسجين عند الحاجة.

ويفصل حاجز من البلاستيك بين سائق التوكوك والركاب في الخلف وبدأت الخدمة رسميا يوم الثلاثاء، علما أنها متاحة بالمجان.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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