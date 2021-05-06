شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة 3 مستشارين للعاهل الأردني.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم قرارا بتعيين الدكتور جعفر حسان مدير لمكتب الملك عبدالله اعتبارا من تاريخ 6-5-2021. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.



كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالات 3 مستشارين للملك عبدالله اعتبارا من تاريخ 6-5-2021 وهم، السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات من منصبها، والدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه، وعطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها.