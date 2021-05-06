شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تدعو "الناتو" إلى تعزيز وجوده العسكري في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - رويترز

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي الخميس لتعزيز وجوده العسكري في المنطقة، وطلب مساندة الولايات المتحدة خلال قمة الحلف في يونيو/حزيران، في مسعى كييف للانضمام لخطة عمل العضوية بالحلف.

وقال زيلينسكي في بيان بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نطلب مساعدة الولايات المتحدة في بدء هذه العملية".

من جهته صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بعد اجتماع من بلينكن، بأن واشنطن أكدت لأوكرانيا اليوم أن مصالحها ستؤخذ بعين الاعتبار في اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وأضاف كوليبا لوكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا: "أنا واثق تماماً أن الاجتماع بين (جو) بايدن و(فلاديمير) بوتين، إذا انعقد، سيكون في صالح أوكرانيا".

وتابع: "فضلاً عن ذلك، حصلنا بالفعل على تأكيدات من شركائنا الأمريكيين بأنهم لن يقرروا شيئاً فيما يخص أوكرانيا دون أخذ مصالحنا في الاعتبار".