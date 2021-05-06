شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يقترب من لقب الدوري البرتغالي الغائب منذ 19 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة - رويترز

اقترب سبورتنج لشبونة خطوة أخرى من حصد لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم لأول مرة منذ 19 عاماً عندما تغلب 2-0 على مضيفه ريو أفي مساء الأربعاء.

ونفذ بيدرو جونسالفز، متصدر قائمة هدافي الفريق، ركلة جزاء بنجاح، ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ويمنح فريق المدرب روبن أموريم التقدم في الدقيقة 35.

وأضاف المهاجم باولينيو الهدف الثاني في منتصف الشوط الثاني بعد دقيقة واحدة من طرد تارانتيني لاعب وسط ريو أفي.

وبانتصاره الثالث على التوالي، رفع سبورتنج رصيده إلى 79 نقطة من 31 مباراة، ويتفوق بتسع نقاط على بورتو الذي يخوض اختباراً صعباً أمام غريمه بنفيكا الخميس.