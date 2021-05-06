شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف مستفيد بلبنان في «إفطار صائم» بهبة «الهلال الأحمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

اختتمت سفارة الدولة في لبنان، الأربعاء، حملة «إفطار صائم رمضان» التي شملت توزيع وجبات ساخنة بهبة من «الهلال الأحمر الإماراتي»، بالتعاون مع «هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى». واستفاد من المشروع نحو 70 ألفاً في طرابلس، وجبل لبنان، وعرسال، وبيروت، والبقاع الغربي، وشبعا، وصيدا وصور.

وهدفت المساعدات الوصول إلى مختلف المناطق اللبنانية، لتقديم يد العون والمساعدة، نتيجة الأحوال الراهنة التي تمر بها البلاد، بسبب استمرار تداعيات جائحة «كورونا»، والأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي يعانيها اللبنانيون. وركزت الحملة التي انطلقت في الأول من رمضان، على الحالات الاجتماعية الصعبة والأيتام والمسنين، والعجزة وأصحاب الهمم.