شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة محمد بن زايد» توضّح قيم الأخوة الإنسانية في القرآن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» محاضرة عن «قيم الأخوة الإنسانية في القرآن الكريم»، قدمها الدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ضمن سلسلة المحاضرات الفكرية والفلسفية والدينية الخاصة بالجامعة، خلال شهر رمضان المبارك.

واستهل الدكتور الدرعي، محاضرته بتعريف الأخوة الإنسانية، بأنها رابطة فطرية تقوم على أخوة المودة والنسب والدين والوطن، وهي رباط وميثاق بين البشرية جمعاء، ولا فرق بين إنسان وآخر، إلا بالعمل الصالح.

وأشار إلى تعدد أصول الأخوة الإنسانية في القرآن الكريم، فأولها أن البشرية لدى الأنبياء هي الأرحام. والأصل الثاني النفس البشرية الواحدة. والثالث أن الإنسانية أسرة واحدة من رحم واحد. والرابع الإخاء الإنساني وهو انعكاس لقيم الإسلام.

وأشاد بنجاح دولة الإمارات في تطبيق قيم الأخوة الإنسانية، حيث تجمع مئات الجنسيات على أرضها يعيشون بسلام وتآخ.

وأكد أن نهج الأخوة الإنسانية راسخ منذ قيام الاتحاد؛ فالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أقام الدولة على قيم البّر وحسن الجوار، والخير والعطاء والإيثار. (وام)