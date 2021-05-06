شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الزكاة» يعتمد 58.5 مليون درهم لدعم 4825 أسرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة، 58 مليوناً و586 ألفاً و485 درهماً، لمساعدة 4825 أسرة، تتضمن 20328 فرداً من المواطنين والمقيمين، خلال الربع الأول للعام الحالي من 1 يناير وحتى 5 مايو 2021.

وقال الدكتورعبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، إن اللجنة قررت في إحاطتها الاعلامية الثانية، التي عقدت مساء الأربعاء، اعتماد مليون و930 ألف درهم، لمساعدة 556 حالة، تتضمن 2443 من أفراد الأسر، شملت 3 من أصحاب الدخل الضعيف، وأرملتين، و 6 مطلقات، و 3 مسنين، و10 مرضى علاج وأجهزة، و5 طلاب، و3 عاطلين عن العمل، و3 أسر سجناء، و2 من أصحاب الهمم، و 29 من المؤلفة قلوبهم (المسلمون الجدد)، وغارم واحد (ديون خاصة)، و7 طلاب جامعيين، و4 مواطنات زوجات أجانب، و50 زكاة موجهة للأسر ذات الدخل الضعيف، و428 زكاة فطر.

وأضاف الحمادي، أن مشروع الصرافات الآلية يشمل 37 جهازاً من الجيل الرابع، وطوّر العتاد، ليكون أكثر متانة وأماناً. كما طوّرت خدمة المراقبة والمتابعة عن بُعد، ورفع الطاقة الاستيعابية، والدفع بالبطاقات والاتصال القريب المدى، بما يفسح المجال للدفع عبر المحافظ الإلكترونية، وجهاز قارئ الشيكات.