شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي للاستثمار» يزكّي بـ 746 ألف درهم لصندوق الزكاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قدم المصرف العربي للاستثمار (الخدمات المصرفية الإسلامية) 746 ألفاً و577 درهماً من أموال الزكاة، لدعم المشروعات الخيرية والإنسانية التي ينفذها صندوق الزكاة، حرصاً على إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها، عبر الصندوق.

وأشاد عبدالله بن عقيدة المهيري، الأمين العام للصندوق، بالمبادرة الطيبة من المصرف. معرباً عن شكره وامتنانه الذي ينعكس إيجاباً على مستحقي المساعدات، من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة، والمسجلين في قاعدة بيانات الصندوق الذين يفوق عددهم 50 ألف أسرة في الدولة.

وأضاف أن المصرف العربي للاستثمار، أحد البنوك والمصارف القليلة والمستمرة في دعم مشاريع الصندوق، عبر زكاة المال، لتأكيد تحقيق المصرف رسالته في دعم التكافل الاجتماعي، عبر الصندوق الاتحادي المنوط به هذا الدور.

فيما أكد نبيل طيب الخوري، مستشار الخدمات المصرفية الإسلامية، بالدور الإنساني والخيري الذي يضطلع به الصندوق، بالمشاريع الاجتماعية والخيرية. فهو منارة من منارات العمل الخيري والاجتماعي؛ أسسه المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه.