شكرا لقرائتكم خبر عن 1365 طالباً وطالبة يؤدّون الامتحانات النهائية بالجامعة القاسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تفقد الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، صباح الخميس، سير الامتحانات في مقر الجامعة. كما ُاطلع على سير الامتحانات عن بُعد، لعدد من الطلبة، في ظل الجاهزية والاستعدادات المبكرة التي اكتملت لأداء الامتحانات.

يأتي ذلك في ظل أداء 1365 طالباً وطالبة، امتحاناتهم النهائية لفصل الربيع للعام الجامعي2020-2021 حضوريا، باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعن بعد.

رافق الدكتور الخلف، في جولات التفقد عدد من العمداء والأساتذة، حيث اطلعوا على سير الامتحانات في مختبرات الجامعة، للطلبة المقيمين داخل السكن الجامعي، حيث تقام بنظام الاختبارات الإلكترونية وهي وجهاً لوجه.

ثم تابعوا الامتحانات عن بُعد للطلبة المقيمين خارج السكن الجامعي، وتراقب إلكترونيا باستخدام متصفّح (Lockdown Bowser+ Respondus Monitor ) بالإضافة للكاميرا.

واطمأن الدكتور الخلف خلال جولته على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشدّدة، انسجاماً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم، للحفاظ على صحة الطلبة، بعد تشكيل فرق من أعضاء هيئة التدريس، وتقنية المعلومات ومشرفي المختبرات، لدعم الطلبة.

وأشاد، خلال تفقده مختبرات الجامعة، بانتظام العملية التعليمية في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، وفق أفضل معايير جودة التعليم التي أرستها الجامعة.