شكرا لقرائتكم خبر عن بليزرز يسحق كافاليرز ويشعل المنافسة على التأهل في القسم الغربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورتلاند - رويترز

أشعل بورتلاند تريل بليزرز المنافسة على التأهل المباشر للأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما سحق مضيفه كليفلاند كافاليرز 141-105.

وبعد تأخر انطلاق الموسم الحالي حتى ديسمبر/كانون الأول والاكتفاء بخوض كل فريق 72 مباراة، أدخلت رابطة الدوري تعديلات على نظام التأهل للأدوار الإقصائية.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في كل قسم مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، بينما تخوض المراكز من السابع وحتى العاشر ملحق التأهل.

وضمنت فرق فينكس صنز ويوتا جاز ولوس أنجليس كليبرز ودنفر ناجتس بلوغ الأدوار الإقصائية بالفعل.

ويأتي دالاس مافريكس في المركز الخامس برصيد 37 فوزا و28 هزيمة مثل لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب.

ويحتل بليزرز المركز السابع وله 37 انتصاراً مقابل 29 خسارة، وستكون مباراته الثالثة ضد ليكرز يوم السبت حاسمة في المواجهات المباشرة بينهما، إذ انتصر كل فريق في مباراة على الآخر.

وتعد مباريات مافريكس المتبقية أسهل مقارنة بمنافسيه، إذ يتفوق في المواجهات المباشرة على ليكرز، لكنه يتأخر 2-1 أمام بليزرز.