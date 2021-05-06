مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في تونس

الشارقة - اميمة ياسر - إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن .

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق .

وتعد تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس، وللعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .