شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: قانون الجمعيات الأهلية الجديدة نقلة للأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية وكيل لجنة حقوق الإنسان فى الحلقة النقاشية التى نظمتها البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة بجنيف عبر تقنية زووم، حول قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، أن تنظيم هذا النقاش ليجمع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مجلس النواب يعكس رغبة وإرادة حقيقية لنستمع إلى بعضنا بعضا من أجل أن يؤدى الحوار إلى زيادة دور المجتمع المدني ليكون شريكا حقيقيا في التنمية مع الحكومة، مضيفا أن القانون الجديد 149 لسنة 2019 هو نقلة للأمام نحو دور فعال للمجتمع المدني فنحن في مرحلة جديدة تستهدف تحول ديمقراطي حقيقي.

وتابع: "وما يهمنا في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان أن نرى التطبيق الأفضل للقانون ليحقق ضوابطه من ناحية، وكذلك ليستفيد المجتمع المدني من مميزاته، وأن مجلس النواب سيقوم بدوره بكل تأكيد في الرقابة على تطبيق ممارسة القانون على الأرض من جانب الحكومة تطبيقا يتفق مع مميزات القانون وتسهيلاته، وكذلك ندعو منظمات المجتمع المدني توفيق أوضاعها وفقا للقانون، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تستمع دائما لوجهات نظر كل الأطراف سواء من الحكومة أو من المجتمع المدني، وبالأخص المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بكل تأكيد".