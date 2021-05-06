دولة الإمارات تقدم 72811 جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 72,811 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,907,264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 110.28 جرعة لكل 100 شخص.



ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.