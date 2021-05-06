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مصر ترسل مساعدات طبية لتونس 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

إستمراراً لتنفيذ توجيهات  الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن .

 

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسى الشقيق .

 

وتعد تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس ، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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