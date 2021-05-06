مصر ترسل مساعدات طبية لتونس 

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن .



أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسى الشقيق .

وتعد تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس ، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .