روسيا تسجل 7639 إصابة جديدة بـ "كورونا" و351 وفاة خلال يوم واحد

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 7639 إصابة جديدة و351 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد / 7975 إصابة و 360 وفاة /.



و أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 855 ألفا و 128 إصابة منها 112 ألفا و246 حالة وفاة مع تماثل 7788 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و472 ألفا و338 شخصا .