نائب يطالب الحكومة بمراجعة قرار حظر التجوال

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو كتلة النهج الوطني النيابية النائب مازن الفيلي، ان على الحكومة فرض اجراءات السلامة بشكل اكثر صرامة بدلا عن التوجه للحظر الشامل الضار بشريحة الفقراء.

وقال الفيلي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ينبغي على الحكومة مراجعة قراراتها بشأن الحظر الشامل لأنه يضر بشريحة الفقراء الهشة ويسبب ركوداً اقتصادياً يزيد من الاضرار على تلك الشريحة ما يتطلب ايجاد اشكال من المساعدة لهم و تأمين احتياجاتهم الرئيسة على الاقل، ان هذه الشريحة ستتأثر مباشرة لأنها تعتمد العمل اليومي خلافاً لشريحة الموظفين التي تتلقى راتبا شهريا ثابتاً".

واضاف، "كان الاجدر بالحكومة تقليل ايام الحظر اذ نلاحظ عدم تطبيق ذلك بصورة صارمة حيث تستمر الحركة داخل المناطق و لا تؤدي سوى للتأثير على اصحاب المحلات البسيطة والاعمال اليومية، و ان فرض اجراءات السلامة و التباعد بشكل اكثر صرامة يمكن ان يضمن تقليل الاصابات بوباء كورونا".

وتابع ان "عموم الواقع الصحي السيء والمشاكل التي ترافقه من الفساد و سوء التخطيط و التحاصص السياسي لمواقع الوزارة القيادية والفوضى اسباب ساهمت في زيادة الاصابات بالوباء و عدم السيطرة عليه".

واوضح، "لقد ظهرت نتائج سوء الاداء في فاجعة مستشفى ابن الخطيب المؤلمة كما ظهرت ايضاً في عدم قدرة الوزارة على اقناع المواطنين بالتلقيح حيث نرى الاقبال ضعيفاً ما يعني استمرار امكانية تزايد الاصابات و فتكها بالناس".

ودعا الحكومة الى اجراء تغييرات هيكلية في مجمل الواقع الصحي و تنشيط الاداء في مفاصله".