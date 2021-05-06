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رسالة من السفير التونسي الى نادين نجيم... ماذا جاء فيها؟

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بغداد - ياسين صفوان - وجّه سفير الجمهورية التونسية في لبنان بوراوي الإمام رسالة الى فريق عمل مسلسل "2020" الرمضاني مهنّئاً جميع القيمين على العمل.
وكتب السفير التونسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عشرين عشرين، 20 على 20! إمتاع وإبداع على جميع المستويات، برافو لكل الفريق".

وردّت نجيم على تغريدة السفير بالقول: "شكراً إلك سعادة السفير".

 

 

بدوره، ردّ السفير التونسي على نجيم مبدياً إعجابه الشديد بأدائها التمثيلي في العمل، فقال: "حضور استثنائي وأداء جد راقٍ، تمنياتي لك بمزيد التألق والنجاح. دمتِ مبدعة".

 

يذكر أن مسلسل 2020 يجمع نخبة من ألمع النجوم العرب ويعرض طيلة الشهر الفضيل على شاشة السومرية، 8:30 مساء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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