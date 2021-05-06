توقيف وزير مالية قطر.. تساؤلات تكشف المستور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يثير أمر التوقيف المفاجئ بحق وزير مالية قطر، علي شريف العمادي، كثيرا من التساؤلات، خاصة وأن وسائل الإعلام المحلية احتفت به مؤخرا.

ويزيد من الغموض أن الوزير الملاحق يحتفظ بمنصبه كوزير للمالية منذ 8 سنوات، وهو ما يعني أن هناك ثقة في أدائه ونزاهته.

كما أن الوزير صدر أمر اعتقاله في وقت ما زال يمارس فيه مهام منصبه، ولم يسبق أمر القبض عليه إيقاف عن العمل أو إقالة أو إحالته للتحقيق، مثلما تجري الأمور في ملفات الشبهات المالية.

كل هذه الأمور تجعل بيان النائب العام القطري حول اعتقال العمادي يثير التساؤلات أكثر مما يقدم إجابات.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، الخميس، إن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وأضافت أن "النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

والمتتبع لسيرة العمادي والمناصب الذي يتولاها، يكتشف أنه أحد أهم أعمدة الاقتصاد في قطر، والاتهامات الموجهة له تعني بالتبعية وجود قائمة اعتقالات أخرى مرتقبة.

وعين علي شريف العمادي وزيراً للمالية في يونيو/ حزيران 2013.

وإضافة لوزارة المالية، يتولى المسؤول منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

وفي ٤ نوفمبر/تشرين ثاني 2018، عُين وزير المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة. كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وبين العامين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.

والعمادي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أبرز مسؤولياته كوزير مالية: وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.

وكانت وسائل الإعلام القطرية احتفت مطلع العام الجاري بإعلان مجلة "ذا بانكر - The Banker"؛ كبرى المجلات الدولية المتخصصة في الاقتصاد، حصول العمادي على جائـزة ولقب "وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط".

واعتبرت الصحف القطرية أن هذه الجائزة "اعتراف دولي كبير بقدرة قطر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة".

وقبيل اعتقاله، كان العمادي يمارس مهام عمله المعتاد، فقبل أيام ‏شارك الوزير عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الـ(113) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول ‎مجلس التعاون الخليجي.

وفي فبراير/شباط الماضي، مثل العمادي بلاده في اجتماع الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.

جاء هذا بعد شهر من مشاركته في افتتاح شركة الديار القطرية، احدي شركات جهاز قطر للاستثمار، فندق "سانت ريجيس القاهرة"، المملوك بالكامل للشركة، وذلك في مقر الفندق بالعاصمة المصرية القاهرة.