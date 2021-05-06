سفير الإمارات لدى إسرائيل: الاتفاقية الإبراهيمية غيرت التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، أن الاتفاقية الإبراهيمية "غيرت التاريخ"، وصنعت مرحلة مختلفة بالمنطقة.

جاء ذلك في مقال للسفير الإماراتي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



ونقلت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، عن السفير قوله إن "الاتفاقية الإبراهيمية استطاعت تغيير التاريخ، وصنعت مرحلة مختلفة في المنطقة عنوانها التقدم والتعاون".

وأضاف أن الاتفاقية "أنهت زمن التباعد والقطيعة، وافتتحت عهداً تنموياً جديداً".

وفي مقاله، تحدث السفير عن "المجتمع الإسرائيلي المدهش الذي تتمازج فيه الثقافات نتيجة وصول اليهود إليها حاملين ثقافات وموروثات متعددة من العالم".



كما لفت إلى أن دولة الإمارات التي يجمع من فيها ثقافات الشرق والغرب أيضاً تشكل "بوتقة صهر" للثقافات من مختلف أنحاء العالم.

