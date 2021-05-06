هل تطبق "ساوث كارولينا" الأمريكية الإعدام رميا بالرصاص؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد تصبح "ساوث كارولينا" الأمريكية رابع ولاية تطبق عقوبة الإعدام رميًا بالرصاص إلى جانب أساليب أخرى مثل الحقن المميتة.

والأربعاء، وافق مجلس النواب في "ساوث كارولينا" على مشروع قانون يسمح بضم عقوبة الإعدام رميًا بالرصاص ضمن أساليب الإعدام في الولاية.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يأتي التغيير المحتمل بقوانين ساوث كارولينا بينما تواجه الولايات على مستوى البلاد عقبات تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بسبب مشاكل نقص عقاقير الحقن المميتة، الطريقة المفضلة على نطاق واسع بالولايات المتحدة.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الصعوبة في العثور على العقاقير اللازمة تسببت في وقف عمليات الإعدام بعدة ولايات من بينها ساوث كارولينا التي لم تنفذ عملية إعدام منذ عام 2011.

وتعتبر الحقن المميتة والصعقات الكهربائية الخيارين المتاحين حاليا للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في ساوث كارولينا، وحال اختار السجين الحقنة المميتة، لا تتمكن الولاية من المضي قدمًا في تنفيذ الحكم.

وصوت مجلس النواب في الولاية بأغلبية 66 صوتا مقابل 43 لصالح مشروع القانون الذي سيخير السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بين الموت رميا بالرصاص أو الكرسي الكهربائي، إذا لم تكن عقاقير الحقن المميتة متاحة.

ونقلت الشبكة عن حاكم الولاية هنري ماكماستر، قوله إنه ينوي توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد إقراره من المجلس التشريعي للولاية.

وأضاف في بيان: "نحن على بعد خطوة واحدة من تحقيق العدالة لعائلات الضحايا وأحبائهم ومنحهم خاتمة يدين القانون بها لهم. سأوقع هذا التشريع بمجرد وصوله لمكتبي".

وحال أصبح قانونًا، ستصبح ساوث كارولينا رابع ولاية تسمح للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام باختيار الموت رميًا بالرصاص، لتنضم بذلك إلى أوكلاهوما وميسيسيبي ويوتا.