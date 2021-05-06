أوكرانيا تدعو "الناتو" لتعزيز وجوده العسكري بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي، الخميس، لتعزيز وجوده العسكري في المنطقة.

وطلب زيلينسكي مساندة الولايات المتحدة خلال قمة الحلف في يونيو/حزيران في مسعى كييف للانضمام لخطة عمل العضوية بالحلف.



وقال زيلينسكي في بيان بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نطلب مساعدة الولايات المتحدة في بدء هذه العملية".

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بعد اجتماع مع بلينكن أن واشنطن أكدت لأوكرانيا اليوم أن مصالحها ستؤخذ بعين الاعتبار في اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وذكر كوليبا لوكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا: "أنا واثق تماما أن الاجتماع بين (جو) بايدن و(فلاديمير) بوتين، إذا انعقد، سيكون في صالح أوكرانيا".

وأضاف "فضلا عن ذلك حصلنا بالفعل على تأكيدات من شركائنا الأمريكيين بأنهم لن يقرروا شيئا فيما يخص أوكرانيا دون أخذ مصالحنا في الاعتبار".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد وصل قبيل منتصف ليل الأربعاء/ الخميس إلى أوكرانيا لتقديم الدعم الأمريكي لكييف في مواجهة روسيا.

وبلينكن أول مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس جو بايدن يزور أوكرانيا حيث يلتقي، اليوم الخميس، الرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبارا آخرين، وكذلك ناشطون ضد الفساد ومن أجل الإصلاح.

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين على تصعيد جديد في التوتر السائد بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول سلطة مؤيدة للغرب إلى الحكم في كييف وضم موسكو القرم في 2014.