الرئيس اللبناني يشدد على تشكيل حكومة لبلاده تحظى بثقة مجلس النواب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس ان هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة لبنانية جديدة تحظى بثقة مجلس النواب فيما طلب مساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهربة الى خارج لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان تصريح عون جاء خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان حيث شدد على ان تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في سبتمبر الماضي هو امر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي وملاحقة من اساء استعمال الأموال العامة المقدمة الى لبنان.

واضاف البيان ان الرئيس اللبناني أكد للمسؤول الفرنسي انه سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية شرح المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي خلال تشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زار لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت واطلق في الاول من سبتمبر الماضي مبادرة فرنسية لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تساعد في اجراء اصلاحات مالية واقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار.