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بوتين يؤيد رفع روسيا براءات الاختراع عن لقاحاتها المضادة لكوفيد

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس فكرة إلغاء براءات الاختراع للقاحات كوفيد-19 وحض حكومته على النظر في إلغائها بالنسبة للقاحات الروسية.

وازداد زخم حملة لإلغاء براءات الاختراع للقاحات كوفيد-19 الخميس، إذ أعلن قادة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أنهم على استعداد لمناقشة مقترح في هذا الشأن طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أن يضم بوتين صوته إليهم.
وقال بوتين في اجتماع متلفز "نسمع من أوروبا فكرة جديرة بالاهتمام في رأيي، وهي إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 برمتها"، مضيفا أن "روسيا ستدعم بالتأكيد خطوة كهذه".
وتابع "كما قلت مرّات عديدة.. علينا ألا نفكر في كيفية تحقيق الحد الأقصى من الأرباح، بل في كيفية ضمان سلامة الناس".
ويشير أنصار إلغاء البراءات على اللقاحات إلى أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في حملاتها للتطعيم بينما تحمي الدول الأغنى حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية العملاقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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