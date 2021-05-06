الجامعة العربية: التهجير القسري لسكان حي (الشيخ جراح) في القدس "جريمة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس أن تهجير سلطات الاحتلال الاسرائيلي السكان من حي (الشيخ جراح) بالقدس الشرقية "يمثل جريمة مكتملة الأركان".

وقال ابو الغيط في بيان ان هذا الاجراء "ينتهك أبسط حقوق الانسان الفلسطيني ويرسخ نظاما للفصل العنصري فيالأراضي المحتلة".

وأضاف أن التهجير الذي يستهدف نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية "يجري في اطار مخطط مستمر لتهويدالقدس الشرقية".

واوضح أن الفلسطينيين يدفعون ثمن التنافس بين اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل مشيرا الى أن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير "قد تؤدي الى اشعال الموقف في الأراضي المحتلة خاصة في القدس على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته".

ووصف أبو الغيط هذه السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال ب"غير المسؤولة" وتعكس صراعات داخلية ومصالح حزبية ضيقة.

وشدد في الوقت ذاته على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على اسرائيل لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح "قبل أن ينزلق الموقف الى المزيد من التصعيد".