المغرب يقرر استدعاء سفيرته لدى ألمانيا زهور العلوي لـ"التشاور"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قرر المغرب، الخميس، استدعاء سفيرته لدى ألمانيا زهور العلوي لـ"التشاور".



وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان، إن المملكة قررت استدعاء سفيرتها لدى برلين لـ"التشاور".

واستند المغرب في هذا القرار إلى ما قال إن "ألمانيا راكمته من مواقف عدائية تنتهك المصالح العليا للمملكة، حيث سجل هذا البلد موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية".

وأضاف البيان أن "هذا الموقف العدائي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو "ما يعتبر موقفا خطيراً لم يتم تفسيره لحد الآن".

وبالمثل، يقول المغرب إن سلطات هذا البلد "تشارك في مقاضاة أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية".

إضافة لذلك، يرى المغرب أن هناك "محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين".

وتأسيسا على ما سبق، و"بسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول"، قرر المغرب، حسب البيان، استدعاء سفيرته لدى برلين للتشاور.