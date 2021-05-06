دولة الإمارات تقترب من تطعيم 11 مليونا بلقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، تقديم 72.811 جرعة من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تمّ تقديمها حتى الخميس في الإمارات 10,907,264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 110.28 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.