شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح موديرنا فعال بنسبة 96% للمراهقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة موديرنا أن الدراسات التي أجريت على لقاح كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، أظهرت فاعلية بنسبة 96% ولم يتم تحديد أي مشاكل خطرة تتعلق بالسلامة. وقالت الشركة إنها تواصل جمع البيانات وتجري مناقشات حول تعديل ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ ليشمل المراهقين.

وأصدرت موديرنا، الأربعاء، نتائج التجارب التي أجريت لمعرفة فاعلية اللقاح ضد الفيروس المتحور في جنوب إفريقيا والبرازيل فأظهرت استجابة اللقاح بصورة جيدة.

وتراجعت أسهم شركة موديرنا، الخميس، بعد أن جاءت عائدات اللقاح متخطية توقعات المحللين وحققت الشركة زيادة طفيفة في توقعات مبيعات المنتجات لهذا العام.

وتُظهر النتائج إلى أي مدى أصبحت التوقعات عالية بالنسبة إلى موديرنا لإنتاج لقاحات لبيعها خارج الولايات المتحدة، وتتسابق موديرنا لتعزيز القدرة الإنتاجية للمساعدة في تلقيح العالم والحفاظ على المتغيرات الفيروسية في مكانها. وقد أعلنت مؤخراً عن استثمارات في مصانع أمريكية ومقاولين في الخارج من شأنها زيادة المعروض من اللقاح إلى ما يصل إلى 3 مليارات جرعة العام المقبل.