شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تترأس الجلسة الاستثنائية لمؤتمر مكافحة الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يترأس الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجلسة الاستثنائية للمؤتمر، والتي تعقد اليوم ،في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

ويأتي انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للمؤتمر لإقرار الصيغة النهائية لمشروع الإعلان السياسي وفق ما انتهت إليه المشاورات والمفاوضات الرسمية بشأن هيكل ومضمون الإعلان بحسب وجهات النظر التي أبدتها الدول الأطراف خلال جلسات النقاش التي امتدت لأكثر من ستة أشهر،

وسيتم عرض مشروع الإعلان السياسي على الاجتماع الخاص للجمعيه العامه للأمم المتحدة بشأن تحديات وتدابير منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي وذلك في شهر يونيو المقبل.

وصرح رئيس ديوان المحاسبة بأن هذا المشروع يأتي أستجابة لمخرجات الدورة الثامنة للمؤتمر التي عقدت في أبوظبي نهاية العام 2019 وفق قرارات الجمعية العامه للأمم المتحدة، والتي كلفت المؤتمر باتخاذ التدابير اللازمة للتحضير لهذا الإعلان. ويتضمن الإعلان حزمه من الإجراءات والتدابير التي تطالب الدول الأخذ بها في سبيل النهوض بعملية مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية وتوفير الدعم الفني للدول الأطراف من خلال التعاون الدولي وكذا الاحترازات الواجب اتباعها في أوقات الأزمات والطوارئ ، وأضاف أن هذا المشروع يعكس مستوى القلق الذي تبديه الدول الأطراف إزاء خطورة المشاكل والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وتقويض مؤسسات وقيم الديمقراطية، والقيم الأخلاقية والعدالة، وتعريض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، مع التأكيد أن عملية مكافحة الفساد لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تضافر جهود الدول الأطراف وتعاون المؤسسات والأفراد في التصدي لكافة أشكال الفساد في كل زمان ومكان.

