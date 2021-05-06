شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار الغذاء في إبريل الأعلى منذ منتصف 2014 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الـ11 على التوالي في إبريل/نيسان، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2014؛ إذ قاد السكر ارتفاعاً في جميع المؤشرات الرئيسية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 120.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل قراءة معدلة بلغت 118.9 في مارس/آذار.

وكانت القراءة السابقة لمارس/آذار عند 118.5.

وقالت المنظمة «الفاو» التي مقرها روما في بيان، إن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج القمح والذرة عالمياً في الموسم المقبل. (رويترز)