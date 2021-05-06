محمية المرموم تستضيف سباق «ألترا ماراثون» فبراير المقبل

تستعد محمية المرموم الطبيعية الخلابة لاستضافة سباق «ألترا ماراثون المرموم» الذي يعد أقوى سباق جري صحراوي، ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة فت جروب الشرق الأوسط خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2022، ويضم عدة مراحل بما في ذلك تحدي الجري لمدة 24 ساعة بدون توقف، ويقام بالتعاون مع بلدية دبي.

ويعود السباق الشهير إلى محمية المرموم للمرة الثالثة بعد أن شهد نجاحاً كبيراً خلال النسختين الماضيتين وشارك فيه نخبة من أقوى عدائي المسافات الطويلة في العالم، وتصدرت أخباره عناوين أشهر الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بمختلف اللغات، كما أنتجت قناة سي إن إن العالمية فيلماً وثائقياً عن النسخة الأولى من السباق وتم بثه لجمهورها في جميع أنحاء العالم وشاهده أكثر 400 مليون مشاهد، فيما قامت قناة بي بي سي بتغطية النخسة الثانية.

وقال دانيل بورنفنتشر، مدير السباق في فت جروب: «هذا السباق الجديد المثير في سلسلة المرموم ألترا ماراثون سيوفر للعدائين فرصة لتحدي أنفسهم جسدياً وعقلياً، وسيكون سباقاً صعباً لاختبار قدرتهم على التحمل للجري مسافات طويلة وسط التضاريس الصحراوية المختلفة بمحمية المرموم، وتم اختيار مواقع السباق بعناية ليس فقط لتقديم تحد للعدائين ولكن أيضاً لتسليط الضوء على جمال تراث دبي الصحراوي، وسيتم منح الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، وسيحصل جميع المشاركين على الميداليات في نهاية السباق».

ويتنافس المتسابقون على الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها، ويساهم السباق في الترويج السياحي لمحمية المرموم كواحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقر للرياضات الصحراوية الرائدة من خلال مشاركة الرياضيين الدوليين من مختلف قارات العالم.

وسيحظى المشاركون في السباق بتجربة فريدة من نوعها لاكتشاف جمال المحمية الصحراوية والتعرف إلى معالم التراث الإماراتي من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري الموجود في المحمية والذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام، وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي.