شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» المصرية تستعد لنقل مركب "خوفو الأول" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج"

تستعد وزارة السياحة والآثار المصرية لنقل مركب "خوفو الأول" من متحف منطقة آثار الهرم إلى مكان العرض الجديد في المتحف المصري الكبير، وتفقد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آخر مستجدات أعمال مشروع نقل المركب.

وقال وزيري إن أعمال التغليف والتدعيم الخاصة بجسم المركب تسير طبقاً للمعايير العلمية المتبعة في نقل الآثار، ووفقاً للجدول الزمني المخصص لها، كما يقوم فريق الترميم بأعمال التعقيم الشامل للمركب قبل أعمال التدعيم، بما يضمن سلامة وتأمين أجزاء المركب أثناء عملية النقل، إضافة إلى استخدام مواد خالية من الحموضة في عملية التغليف.

