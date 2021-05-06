شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على مشروع موازنة المجلس القومى لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للسنة المالية 2021/2022.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، وكذلك لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وبلغت جملة موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2021/2022، مبلغ 18 مليون و127 ألف، مقابل 16 مليون في العام المالي السابق.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعد أحد الآليات الوطنية لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة، وتمكينهم، وأكدت نصوص الدستور علي مبادئ المساواة وعدم التمييز، وعلي التزام الدولة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم.