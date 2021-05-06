شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: حياة كريمة تدعم تمكين المرأة.. ونسبة زواج القاصرات لا تتجاوز 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهدافها دعم تمكين المرأة، وكذلك مبادرة مشروع تنمية الأسرة المصرية، وفي إطار ذلك ستكون لها دور كبير في دعم المرأة في الصعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم، الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، وكذلك لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت مايا مرسي، أن عضوات المجلس القومي للمرأة تعملن بشكل تطوعى ولا يحصلون على أى أموال مقابل عملهم في المجلس.

وعن مواجهة ظاهرة زواج القاصرات، قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك جهود كبيرة تبذل في التوعية بخطورة وأضرار زواج الأطفال أو زواج القاصرات، وتأثيره السلبي علي الأسرة، وبجانب ذلك هناك مشروع قانون لتغليظ العقوبة وسيناقش في البرلمان قريبا، ويتضمن عقوبة ضد ولي الأمر الذي يسمح بزواج ابنته وهي قاصر ولم تبلغ السن القانوني، مشيرة إلي أن نسبة زواج القاصرات

ليست كبيرة ولا تتعدي 1% من السكان.