فصل طالبتين ونقل المدير.. التعليم تكشف نتائج التحقيقات في واقعة مشاجرة داخل مدرسة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل واقعة حدوث مشاجرة بين طالبتين بمدرسة فنية بحلوان.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنه ردًا على ما أثير حول واقعة مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، والتي شهدت تشاجر طالبتين (طلاب عمال) بأسلحة بيضاء داخل المدرسة.

وأكدت الوزارة، على أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وللوقوف على ملابسات الحادث، وتبين للجنة التحقيق الآتي:

- أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح اليوم قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (Cutter) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع في وتر اليد وتم الذهاب به إلى المستشفى لاسعافه هو والطالبة المعتدى عليها ولازالوا محتجزين بالمستشفى.

- بناء عليه تم استدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادي والموضوع قيد التحقيق بالنيابة.

وقررت الوزارة التالي:

- فصل الطالبتين من الدراسة.

- نقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.