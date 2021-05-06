احتياطي النقد الأجنبي يسجل ثاني أقل زيادة في رحلة صعود 11 شهرا متتالية (جراف)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

واصل احتياطي النقد الأجنبي رحلة الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي خلال أبريل الماضي، ولكنه سجل ثاني أقل زيادة خلال فترة الصعود المتتالي وذلك بعد خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل احتياطي النقد الأجنبي 40.343 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 40.337 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 6 ملايين دولار.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي رحلة صعود احتياطي النقد الأجنبي التي تلت انخفاضا كبيرا خلال الشهور الأولى لأزمة جائحة كورونا (مارس وأبريل ومايو 2020) بقيمة إجمالية نحو 9.5 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي.