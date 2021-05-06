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السعودية / إمكانيّة منع الوافدين الأجانب من الحجّ للعام الثاني بسبب "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - أفادت وكالة "رويترز" بأن حكومة تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي، من أداء مناسك الحج، بسبب مخاوف من خطر زيادة إنتشار فيروس في المملكة.

 

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء، عن مصدرين مطلعين على الموضوع تأكيدهما أن السلطات علقت الخطط السابقة بشأن إمكانية إستقبال الوافدين من الخارج هذا العام، موضحين أن الإجراء في حال تبنيه سيقضي بعدم السماح بأداء مناسك الحج، إلا للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا أو تماثلوا للشفاء منه في موعد لا يزيد عن ستة أشهر قبل مشاركتهم في المراسم الدينية.

 

وقال أحد المصدرين إن المملكة قد تفرض أيضا قيودا على عمر الوافدين، فيما ذكر مصدر آخر أن الخطط الأصلية كانت تقضي بالسماح لبعض الوافدين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم بأداء مناسك الحج، لكن الجدل بشأن مختلف أنواع اللقاحات ومدى فعاليتها وكذلك خطر تفشي سلالات جديدة من العدوى أجبر المسؤولين في المملكة إلى مراجعة هذه الخطط.

 

وأشار المصدران إلى أن المشاورات بشأن هذا الحظر المحتمل لا تزال جارية، ولم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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