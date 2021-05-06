كندا / تسجيل ثاني حالة وفاةٍ بعد تلقّي لقاح "أسترازينيكا"

اسماعيل عبد الحي - أبلغت مقاطعة ألبرتا الكندية اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة فيها مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وهي الثانية في كندا.

وتوفيت إمرأة من ألبرتا في الخمسينيات من عمرها، بسبب مضاعفات نادرة مرتبطة بتلقيها لقاح "أسترازينيكا"، وهذه ثاني حالة وفاة في كندا بسبب نقص الصفيحات الناتج عن اللقاح (VITT)، حيث كانت الحالة الأولى لإمرأة تبلغ من العمر 54 عاما في مقاطعة كيبيك، توفيت يوم 27 أفريل الماضي.

وأبلغت الدكتورة دينا هينشو عن الوفاة في تغريدة عبر صفحتها في موقع "تويتر" مساء أمس الثلاثاء. وقالت إنه إحتراما لخصوصية المريض لن يتم تقديم أي معلومات أخرى عن الحالة.

ووفقا لهينشو، تم إعطاء 253000 جرعة من "أسترازينيكا" أو "كوفيشيلد" في المقاطعة حتى الآن.

وقالت "أعتذر عن مشاركة هذه الأخبار المحزنة في وقت متأخر جدا، لكننا وعدنا بتنبيه سكان ألبرتا في أقرب وقت ممكن في مثل هذه الحالات المؤكدة".

وذكّر كبير الأطباء في ألبرتا الناس بأن خطر الوفاة أو تلقي نتائج خطيرة أخرى من اللقاح أمر نادر للغاية.

ووفقا للخدمات الصحية في ألبرتا، تم تقدير معدل التكرار العالمي لـ VITT بحوالي حالة واحدة تقريبا من بين 100000 إلى 250000 جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وسكان ألبرتا الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، والذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، هم أكثر عرضة للوفاة من المرض بـ350 مرة أكثر من التعرض لمضاعفات قاتلة بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا".

المصدر: CTV News