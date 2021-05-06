القبض على وزير مالية قطر في الإضرار بالمال العام واستغلال السلطة

النائب العام القطري

أمربالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما ‏أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال ‏الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن قرار القبض جاء بعد الاطلاع على الأوراق، ‏وما أرفق بها من تقارير ، لافتًا إلى فتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق ‏المقدمة.