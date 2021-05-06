القبض على وزير مالية قطر في الإضرار بالمال العام واستغلال السلطة

أمر النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن قرار القبض جاء بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير ، لافتًا إلى فتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.
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