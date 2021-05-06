ماكرون يؤيد القرار الأميركي بشأن لقاح «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - انضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الزعماء المؤيدين إلغاء براءات اختراع لقاحات كوفيد-19. وقال الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، في افتتاح مركز تطعيم جديد في باريس، إن اللقاحات مصلحة عامة عالمية. وأضاف أن ما يجعل اللقاحات صعبة اليوم هي نقل التكنولوجيا والقدرة على الإنتاج.

وأثارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نقاشاً الأسبوع الجاري بشأن التخلي عن براءات الاختراع، وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة. ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.