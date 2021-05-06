بوتين : اللقاحات الروسية بسيطة في الاستخدام وموثوقة مثل بندقية كلاشينكوف

وقال بوتين،: "اليوم باتت كل لقاحاتنا معروفة، واليوم ظهر لقاح سبوتنيك لايت، تعتمد عقاقيرنا على التكنولوجيات والمنصات التي تم استخدامها على مدى عقود، وهي أيضا حديثة جدا، واليوم تعتبر من دون أدنى شك الأكثر موثوقية والأكثر أمانا".وتابع بوتين"كما قال أحد الخبراء الأوروبيين: اللقاحات الروسية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها كبندقية كلاشينكوف الآلية. نعم. لم نكن نحن من قال ذلك، بل أحد الخبراء الأوروبيين، وأعتقد أنه بالتأكيد على حق. اللقاحات الروسية بسيطة وموثوقة مثل البندقية".

ونوه بوتين بأن "روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم حتى الآن، التي تقدم تكنولوجيات إنتاج اللقاحات إلى الدول الأخرى".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "وزير الداخلية زار القطعات المتقدمة ومديرية شرطة ديالى وأعطى رسالة شكر وتقدير لكافة القطعات التي ساهمت بملف الأمن وقدمت التضحيات".



وكشف إن "هنالك تعزيزات وصلت إلى محافظة ديالى ومنها قوات النخبة والرد السريع وتم إعادة ترتيب الخطط الأمنية وفتح طرق جديدة بإشراف مباشر من وزير الداخلية".وأشار إلى إن "وزارة الداخلية لا تعمل بمبدأ ردات الفعل وهناك خطط لعمليات استباقية وبشكل يوفر الأمن والأمان في محافظة ديالى".