اخبار العالم

تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 'قطر 2022'

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 'قطر 2022' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-06 | 14:36

تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

0 مشاهدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقال الفيفا في بيان انه "بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة والحاجة لضمان ظروف اللعب المثالية لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تجري في يونيو 2021".

 

وأضاف البيان انه "تمت إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا