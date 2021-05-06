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تسجيل 772 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 772 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس و12 حالة وفاة وتعافي 1194 حالة.

 

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 79 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 776 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 283 حالة.

 

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في سلطنة عمان 199344 حالة والمتعافين 181696 والوفيات 2083.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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